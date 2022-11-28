В РФС 1 декабря рассмотрят массовую драку футболистов «Спартака» и «Зенита»

На заседание приглашены комиссар матча, судья Москалев, представители клубов и все игроки.

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит массовую драку футболистов «Спартака» и «Зенита». Заседание по данному вопросу состоится 1 декабря. Об этом заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Рассмотрим удаления шестерых игроков в матче "Зенит" - "Спартак". Приглашены комиссар матча, судья Москалев, представители клубов и все футболисты», - передает ТАСС слова Григорьянца.

Напомним, массовая драка произошла в минувшее воскресенье. Конфликт между Вильмаром Барриосом и Квинси Промесом начался сразу после окончания игрового времени. Позже к нему подключились другие игроки.

Разнять дерущихся пытались представители тренерских штабов и судейская бригада. По итогам потасовки сразу шесть игроков получили красные карточки.