Об этом изданию Economist сообщил замглавы комитета Верховной рады Украины по нацбезопасности и обороне генерал-лейтенант Михаил Забродский.

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Киевский режим планировал захват Крыма в 2023 году. О этом сообщило издание Economist, ссылаясь на замглавы комитета Верховной рады Украины по нацбезопасности и обороне генерал-лейтенанта Михаила Забродского.

«Генерал-лейтенант настаивает, что операция по возвращению Крыма не только возможна, а это даже готовилось на 2023 год», - заявляет Economist.

Ранее в Кремле заявили, что о возвращении Крыма в состав Украины не может быть и речи - слова Зеленского про возвращение Крыма являются обсуждением отчуждения территории России.

Тем временем в Крыму, как и по всей России, идет подготовка мобилизованных. Например, бойцы проходят подготовку на психологической полосе.

Любопытна позиция других иностранных СМИ. Так, в New Yorker заявили, что Запад мог предотвратить спецоперацию на Украине, признав Крым частью России.