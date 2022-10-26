New Yorker: Запад мог предотвратить спецоперацию на Украине, признав Крым частью РФ

С точки зрения обороноспособности России Крым играет существенную роль, по этой причине Кремль не может позволить посягательств на данный регион, считает обозреватель американской газеты.

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Если бы западные страны признали вхождение Крыма в состав России, они могли бы предотвратить специальную военную операцию на Украине. Такое мнение выразил ветеран войны в Ираке, обозреватель издания New Yorker Дэн Колдуэлл.

«В убеждении, что без Крыма Россия становится уязвимой, есть здравое зерно. Если бы Москве смогли предоставить право владеть полуостровом, возможно, нашелся бы способ заставить ее остановить боевые действия. Без этого, как считает Владимир Путин, страна сталкивается с угрозой выживания», - приводит издание слова Колдуэлла.

Ветеран добавил, что с точки зрения обороноспособности России Крым играет существенную роль, по этой причине Кремль не может позволить посягательств на данный регион. При этом обозреватель не исключил желание Киева заблокировать РФ выход в Черное море.

Напомним, в Крыму приступили к завершающему этапу подготовки мобилизованных. На полигонах Черноморского флота проводятся усиленные тренировки. В частности, на побережье для резервистов создали уникальную полосу препятствий - психологическую.