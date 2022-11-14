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Заглянуть в глаза страху: как проходит подготовка мобилизованных на психологической полосе препятствий в Крыму

06:18 14.11.2022
При подготовке полосы был применен опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе полученный в ходе специальной военной операции.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Специализированная полоса препятствий для подготовки мобилизованных военнослужащих создана на одном из полигонов Черноморского флота в Крыму. Ее созданием занимались специалисты психологической службы и офицеры управления боевой подготовки флота.

Военнослужащие с катеров высаживаются на побережье и преодолевают одиннадцать участков, имитирующих различные препятствия, встречающиеся на поле боя. Каждое из таких препятствий предназначено для выработки определенных психологических навыков и помогает участникам преодолевать различные страхи. Также мобилизованные военнослужащие, проходящие обучение на полигонах Крыма, рассказали о финансовом обеспечении в соответствии с принятыми нормативными актами.

«Жена вчера позвонила. Деньги получили в полном объеме, семья довольна. Мы готовы выполнять долг перед Отечеством. Спасибо огромное за поддержку наших семей, но в принципе мы идем не за деньги - мы идем за Родину, за нашего президента, за Донбасс, чтобы на Донбассе дети больше не плакали, не видели всех этих прилетов. Будем побеждать. Однозначно, вернемся только с победой», - рассказал мобилизованный военнослужащий Денис.

С целью создания максимально реалистичной обстановки на полосе препятствий активно применяются дымовые шашки, ведется стрельба холостыми боеприпасами, организовано аудио сопровождение со звуками работы бронированной техники, разрывов снарядов, криками.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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