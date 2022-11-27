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Захарова рассказала, что в недружественных странах остался минимум дипломатов РФ

Марина Крижановская
01:07 27.11.2022
При этом, как заметила дипломат, есть граждане и соотечественники, есть организации, требующие каждый день оформления документов, свидетельств о рождении, паспортов, легализации документов, переводов.
Захарова рассказала, что в недружественных странах остался минимум дипломатов РФ
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
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Мария Захарова прокомментировала сократившееся дипломатическое присутствие России в недружественных ей странах. Оно необходимо для выполнения ежедневной рутинной работы и потому что в этих странах есть граждане России и соотечественники. остается потребность в легализации документов, в оформлении паспортов и различных справок.

«Потому что есть граждане и соотечественники, есть организации, которые каждый день требуют оформления документов, свидетельств о рождении, оформления паспортов, легализации документов, переводов и так далее. Это рутинная работа, которую нужно выполнять. А не только для того, чтобы просто было некое дипломатическое присутствие. У них каждодневная работа», - рассказала она.

Официальный представитель МИД РФ сообщила, что в некоторых недружественных странах работают всего один-два российских дипломата. Эти страны, по ее словам, так минимизировали присутствие России у себя.

«По поводу посольств. У нас в тех странах (в основном речь идет про страны ЕС, которые мы объявили недружественными) так они же практически минимизировали наше дипломатическое присутствие. У нас в некоторых странах всего один-два дипломата», - поделилась Захарова в эфире телеканала ТВЦ.

Российский дипломат подчеркнула, что официальная Москва никогда не стремится к полному разрыву отношений с кем бы то ни было. Но с объявляющими себя нашей стране противником выстраиваются соответствующие этому статусу отношения.

Причина кроется в гражданах и соотечественниках, в большом количестве пребывающие в таких странах, которые строят с Россией «на равноправной и взаимовыгодной основе десятилетиями бизнес» и которые «сейчас реально страдают от того, что происходит в их странах в отношении России».

Также в эфире представитель МИДа сообщила, что политики Евросоюза сами подтолкнули к энергокризису страны Европы. И затронула тему профессионализма коллег - некоторые западные дипломаты, как отметила Захарова, «пришли из ниоткуда в сферу, в которой ничего не понимают» и «абсолютно не обременены никакой совестью, ответственностью, чувством долга перед тем, чем они занимаются».

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