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Захарова: политики ЕС сами подтолкнули к энергокризису страны Европы

Марина Крижановская
23:39 26.11.2022
Также Захарова отметила, что некоторые западные дипломаты «пришли из ниоткуда в сферу, в которой ничего не понимают» и «абсолютно не обременены никакой совестью, ответственностью, чувством долга перед тем, чем они занимаются».
Захарова: политики ЕС сами подтолкнули к энергокризису страны Европы
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Европейское сообщество вступило в пору энергетического кризиса благодаря своим лидерам. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, политики ЕС хорошо поработали в сфере энергетики, подорвав систему газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

Захарова добавила, что сфера, контролируемая НАТО, - Балтийское море. С данными заявлениями она выступила в эфире телеканала ТВЦ.

«Они пододвинули Европу, в частности Европейский союз, к глобальному энергетическому коллапсу. Проверка на демократию», - подчеркнула представитель МИД РФ.

Также в эфире телепередачи Мария Захарова высмеяла профессиональные качества, навыки и знания своих западных коллег - дипломатов ЕС и Великобритании, указав на то, что многие из них не являются профессионалами в своем деле, что пришли в дипломатию, но не научились ответственности на занимаемых ими постах.

«Дело в том, что они не являются профессионалами в своем деле. А что это значит? Когда ты проходишь свой профессиональный путь, ну по-разному люди приходят в ту или иную профессию, но так или иначе ты его проходишь. Либо имея на то базовое образование, либо просто от практики, но ты понимаешь, что такое ответственность, ты понимаешь грани этого самого профессионализма, <...> но самое главное - вырабатывается чувство ответственности за то, чем ты занимаешься», - сказала российский дипломат.

Захарова добавила, что некоторые западные дипломаты «пришли из ниоткуда в сферу, в которой ничего не понимают» и «абсолютно не обременены никакой совестью, ответственностью, чувством долга перед тем, чем они занимаются». Во вторую очередь она назвала их «выкормышами англосаксонской системы».

Ранее Захарова отреагировала на слова президента Польши о «пропаже второй ракеты», фрагменты которой не смогли обнаружить после инцидента в Польше. Она отметила, что «потом натовцы скажут, что и Зеленский не обнаружен».

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