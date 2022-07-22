Правительство РФ включило Грецию, Данию, Словакию, Словению и Хорватию в список недружественных стран

В частности, Хорватия и Словения не смогут нанимать на работу в свои дипмиссии сотрудников из числа российских граждан.

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Правительство России сообщило, что Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия включены в список недружественных стран. Согласно распоряжению, теперь Хорватия и Словения не смогут нанимать на работу в свои дипмиссии сотрудников из числа российских граждан, а для Греции, Дании и Словакии набор ограничен.

«За Грецией закреплен лимит в 34 человека, за Данией - 20, за Словакией - 16. Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения», - говорится в сообщении российского кабмина в Telegram.

Ранее Москва в ответ на антироссийские санкции занесла в «черный список» 384 депутата нижней палаты парламента Японии. Было подчеркнуто, что такие ограничения вводятся из-за персональных санкций Токио в отношении большого количества российских парламентариев.