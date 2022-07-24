Правительство РФ включило Багамы и острова Гернси и Мэн в список недружественных стран

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Правительство России расширило перечень недружественных государств и территорий, которые поддержали санкции в адрес Москвы. Так, в список вошли Багамские острова, а также острова Гернси и Мэн.

«В перечень вошли острова Гернси и Мэн, поддержавшие санкции, введенные Великобританией в отношении России, российских граждан и компаний, а также Багамские острова, которые ввели запрет на любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом кредитных организаций Российской Федерации», - говорится в сообщении кабмина.

Документ подписан для реализации указа президента России Владимира Путина «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Согласно ему, российские компании, граждане и само государство, которые имеют кредитные валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях благодаря специальному счету «С».

Ранее правительство России сообщило, что Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия включены в список недружественных стран. В частности, Хорватия и Словения не смогут нанимать на работу в свои дипмиссии сотрудников из числа российских граждан.