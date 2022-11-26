Мурашко заявил о необходимости увеличить численность медиков в новых регионах РФ

Также министр здравоохранения РФ заявил, что в новых российских регионах будет введена медицинская документация.

© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

Численность медиков в новых регионах Российской Федерации необходимо увеличить, для этого, в том числе, два медицинских вуза в Донецке и Луганске вольются в российскую систему высшего медицинского образования. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Безусловно, нам необходимо повысить укомплектованность этих территорий медицинскими работниками, там два вуза на сегодняшний день функционируют - Донецкий и Луганский медицинские университеты, они вольются в систему высшего российского медицинского образования», - цитирует РИА Новости Мурашко.

Кроме того, как заявил министр российского здравоохранения, 1 декабря будет внесен законопроект об особенностях интеграции системы здравоохранения новых регионов в российское правительство. По словам Мурашко, в нем предусмотрены в том числе аспекты, касающиеся кадровых вопросов, медицинского образования, особенностей оказания медпомощи и регулирования медицинской продукции.

Также министр здравоохранения России заявил, что в новых российских регионах будет введена медицинская документация.

«Медицинская документация уже сегодня ведётся на русском языке»,- сказал Мурашко.

Ранее российский министр здравоохранения заявлял, что в регионах России сформирован запас лекарственных препаратов на несколько месяцев. Михаил Мурашко тогда выразил признательность депутатам за введение маркировки лекарственных препаратов.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал договоры с главой ДНР Денисом Пушилиным, главой ЛНР Леонидом Пасечником, а также главами Херсонской и Запорожской областей Владимиром Сальдо и Евгением Балицким о вступлении новых территорий в состав России. Затем договоры президент РФ внес на ратификацию в Государственную думу.