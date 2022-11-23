Мурашко заявил, что в регионах РФ сформированы запасы лекарств на четыре месяца

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В регионах Российской Федерации сформирован запас лекарственных препаратов на несколько месяцев. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на правительственном часе в Государственной думе РФ.

«По данным мониторинга, в регионах (РФ. - Прим. ред.) созданы достаточные запасы лекарственных препаратов не менее чем на четыре месяца», - заявил Мурашко.

Министр также выразил признательность депутатам за введение маркировки лекарственных препаратов.

«Это сегодня позволяет нам видеть, что происходит в рынке и прогнозировать», - цитирует «Интерфакс» слова главы Минздрава.

Кроме того, Михаил Мурашко отметил, что на данный момент прорабатывается вопрос о стимулировании медиков первичного звена. Также, по словам министра здравоохранения РФ, федеральные медицинские центры курируют работу медорганизаций новых регионов России.

В своем выступлении на правительственном часе в Государственной думе РФ глава Минздрава призвал осторожнее относиться к регулированию цен на медицинские изделия.

Ранее Михаил Мурашко поручил регионам Российской Федерации сформировать запас лекарств не менее чем на четыре месяца. Министр здравоохранения РФ отметил, что фиксируются задержки в поставках зарубежных лекарств в Россию, при этом не было зафиксировано отказов от производителей.