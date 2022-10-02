Путин внес для ратификации в Госдуму договоры о принятии новых регионов в состав России
Договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области в Россию должны пройти ратификацию в Госдуме.
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о принятии в состав России четырех регионов: ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Из документа, опубликованного на сайте Госдумы следует, что депутатам предстоит «ратифицировать договоры между РФ и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями о принятии в Россию и образовании в составе РФ новых субъектов».
Напомним, что Владимир Путин и главы четырех регионов подписали договоры о вхождении новых территорий в состав России в Москве 30 сентября.