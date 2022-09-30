Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья подписали договоры о вступлении территорий в состав РФ

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Президент России Владимир Путин подписал договоры с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником, а также главами Херсонской и Запорожской областей Владимиром Сальдо и Евгением Балицким о вступлении новых территорий в состав РФ. После торжественного подписания документов прозвучал Государственный гимн Российской Федерации.

После подписания договоры отправятся в Конституционный суд. Уже на следующей неделе документы ратифицируют Государственная дума и Совет Федерации.

Напомним, 30 сентября в Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония подписания договоров о вхождении новых территорий в состав России. Кроме того, глава государства выступил с объемной речью, в ходе которой, в частности, указал, что РФ никогда не предаст жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.