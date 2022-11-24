Автобусы с освобожденными из плена бойцами ВС РФ прибыли в Севастополь
На кадрах видно, как российские бойцы машут в окно автобуса и улыбаются.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Автобусы с военнослужащими, которые были обменены накануне, прибыли в Севастополь.
Освобожденных встречала корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко. На кадрах видно, как российские бойцы машут из окна автобуса и улыбаются.
Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 35 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Освобожденных бойцов самолетами ВКС России доставят в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях российского оборонного ведомства.
Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов