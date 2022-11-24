Армия Автобусы с освобожденными из плена бойцами ВС РФ прибыли в Севастополь Виктория Косогляденко На кадрах видно, как российские бойцы машут в окно автобуса и улыбаются. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Автобусы с военнослужащими, которые были обменены накануне, прибыли в Севастополь. Освобожденных встречала корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко. На кадрах видно, как российские бойцы машут из окна автобуса и улыбаются. Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 35 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Освобожденных бойцов самолетами ВКС России доставят в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях российского оборонного ведомства. Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика