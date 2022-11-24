Армия «Было и 220 вольт и 320 вольт»: освобожденный из плена российский боец рассказал о пытках националистов Украинские националисты били током товарища освобожденного из плена бойца ВС РФ. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Освобожденный из украинского плена российский военнослужащий рассказал, как его товарища пытали националисты из «Правого сектора»*. «Отводили как раз таки там для пыток, для битья током. Как раз так одного из моих знакомых били током, он попал к "Правому сектору"*. Было и 220 вольт и 320 вольт», - рассказал российский военнослужащий. Напомним, возвращение 35 российских военнослужащих, которым в украинском плену грозила смертельная опасность, произошло поздним вечером накануне. Самолетами ВКС РФ их доставят для лечения и реабилитации, всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. *«Правый сектор» - неформальная правоэкстремистская группировка, запрещенная на территории РФ Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика