В МО РФ заявили об освобождении из вражеского плена 35 российских военнослужащих
Военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Из украинского плена вернулись 35 российских военнослужащих, сообщает Министерство обороны России.
Освобожденных бойцов доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации. Военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях российского оборонного ведомства.
Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Ранее, 3 ноября, более 100 российских бойцов вернулись из украинского плена. Освобожденные военнослужащие сразу же связались со своими родственниками и поделились первыми впечатлениями.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов