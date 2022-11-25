Путин пообещал матерям военнослужащих, что потребности участников СВО будут максимально учтены

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Все, что будет обсуждаться на встрече с матерями участников специальной военной операции, учтут, пообещал президент РФ Владимир Путин.

«Постараюсь делать так, чтобы по максимуму все из того, о чем мы сегодня будем говорить, было учтено и было использовано в реальной жизни», - сказал глава государства.

Президент назвал героями участников спецоперации и отметил, что только они знают, что это за труд и насколько их работа сопряжена с опасностью.

Глава государства добавил, что лично звонил российским военным, они не ожидали этих звонков, но удивляли своим отношением к делу. Он также заверил, что разделяет боль матерей, потерявших своих сыновей.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов