Путин пообещал матерям военнослужащих, что потребности участников СВО будут максимально учтены
На встречу с президентом были приглашены матери участников специальной военной операции.
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Все, что будет обсуждаться на встрече с матерями участников специальной военной операции, учтут, пообещал президент РФ Владимир Путин.
«Постараюсь делать так, чтобы по максимуму все из того, о чем мы сегодня будем говорить, было учтено и было использовано в реальной жизни», - сказал глава государства.
Президент назвал героями участников спецоперации и отметил, что только они знают, что это за труд и насколько их работа сопряжена с опасностью.
Глава государства добавил, что лично звонил российским военным, они не ожидали этих звонков, но удивляли своим отношением к делу. Он также заверил, что разделяет боль матерей, потерявших своих сыновей.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов