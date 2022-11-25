В стране и мире Путин заявил, что лично разделяет боль матерей от утраты ребенка Елизавета Потейчук Об этом российский лидер заявил на встрече с матерями военных - участников спецоперации. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент России Владимир Путин в ходе встречи с матерями военнослужащих - участников спецоперации на Украине заявил, что лично разделяет боль матерей, потерявших своих сыновей в боевых действиях. При этом глава государства указал, что власти будут делать все, чтобы матери чувствовали плечо рядом с собой. «Хочу, чтобы вы знали, и я лично, все руководство страны, мы разделяем эту боль. Понимаем, что ничего не может заменить утраты сына, утраты ребенка, особенно для мамы», - отметил президент. Ранее с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 50 российских военнослужащих. Министерство обороны России опубликовало первые кадры возвращения бойцов ВС РФ. Экспертное мнение и аналитика