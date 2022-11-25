Путин заявил, что лично говорит по телефону с участниками спецоперации

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Президент России Владимир Путин рассказал, что периодически лично созванивается с участниками специальной военной операции. Об этом он заявил в ходе встречи с матерями военнослужащих.

«Когда я с ними иногда говорю - я по телефону с некоторыми говорю, напрямую, с ребятами, - я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня. Тоже через мам, кстати говоря, эти звонки были», - рассказал Путин.

Также Путин заявил, что лично разделяет боль матерей, потерявших своих сыновей в боевых действиях. При этом глава государства указал, что власти будут делать все, чтобы матери чувствовали плечо рядом с собой.