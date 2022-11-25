Путин назвал героями участников специальной военной операции

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Президент России Владимир Путин отметил героизм участников специальной военной операции на встрече с матерями военнослужащих.

«Только они, сами ребята, знают, что они герои по-настоящему. Почему? Потому что никто, кроме них и их ближайших командиров, которые рядом с ними стоят, не знают, какой это труд тяжелый и насколько это сопряжено с реальной опасностью для жизни и здоровья. Только они это чувствуют и понимают», - подчеркнул Путин.

Также Путин констатировал, что при попытке найти информацию о специальной военной операции можно наткнуться на большое количество лжи и обмана. Такие информационные атаки - это элемент борьбы, а информация в них - это оружие.

Еще Путин сказал, что лично разделяет боль матерей от утраты ребенка.