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Опубликованы первые кадры поврежденного «Северного потока - 2» в датской экономической зоне

Игнат Далакян
12:12 25.11.2022
На видео видна пробоина на конце трубы газопровода.
© Видео: TV2 /Bornholm © Фото: TV2 /Bornholm
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Опубликованы первые кадры поврежденного «Северного потока - 2» в датской экономической зоне.

На опубликованном датским телеканалом TV2 /Bornholm видео можно увидеть трубу газопровода с пробоиной на конце.

Напомним, что ЧП с повреждением труб на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» произошло в конце сентября. Сейсмологи из Швеции сообщили о двух мощных подводных взрывах. В НАТО и Евросоюзе произошедшее называют диверсией, не указывая на виновников напрямую, ведется расследование, в котором в том числе участвует российская компания «Газпром». В аналитической компании SpaceKnow сообщили о прохождении двух судов с выключенными датчиками рядом с местом происшествия незадолго до теракта.

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