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Маск «улучшил» ультралиберальные футболки Twitter для мотивации сотрудников

Алексей Курильченко
09:05 24.11.2022
Один из шкафов в штаб-квартире компании был доверху забит футболками с «прогрессивными лозунгами».
© Видео: Twitter, Elon Mask © Фото: Twitter, Elon Mask
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Новый владелец соцсети Twitter Илон Маск поделился необычной находкой, обнаруженной в штаб-квартире компании шкаф, доверху набитый футболками с хештегом Stay Woke (Оставайтесь пробужденными), который является термином, связанным с американской ультралиберальной, «прогрессивной» политикой, популярной среди пользователей соцсети.

После этого Маск выложил картинку, на которой в том же стиле написано Stay Work (Продолжайте работать). В посте глава соцсети написал, что это «отличный сувенирный товар».

Напомним, после приобретения Twitter, Маск объявил о 40-часовой рабочей неделе. Также глава компании отменил удаленную работу. После этого в Twitter начались массовые увольнения. При этом Маск посоветовал всем «быть более хардкорными». Он пояснил, что «компании необходимо действовать в срочном порядке, чтобы сделать свой подписной продукт за восемь долларов - Twitter Blue - чем-то, за что пользователи захотят платить».

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