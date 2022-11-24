Маск «улучшил» ультралиберальные футболки Twitter для мотивации сотрудников

Один из шкафов в штаб-квартире компании был доверху забит футболками с «прогрессивными лозунгами».

© Видео: Twitter, Elon Mask © Фото: Twitter, Elon Mask

Новый владелец соцсети Twitter Илон Маск поделился необычной находкой, обнаруженной в штаб-квартире компании шкаф, доверху набитый футболками с хештегом Stay Woke (Оставайтесь пробужденными), который является термином, связанным с американской ультралиберальной, «прогрессивной» политикой, популярной среди пользователей соцсети.

После этого Маск выложил картинку, на которой в том же стиле написано Stay Work (Продолжайте работать). В посте глава соцсети написал, что это «отличный сувенирный товар».

Напомним, после приобретения Twitter, Маск объявил о 40-часовой рабочей неделе. Также глава компании отменил удаленную работу. После этого в Twitter начались массовые увольнения. При этом Маск посоветовал всем «быть более хардкорными». Он пояснил, что «компании необходимо действовать в срочном порядке, чтобы сделать свой подписной продукт за восемь долларов - Twitter Blue - чем-то, за что пользователи захотят платить».