Илон Маск начал увольнение контрактников в Twitter

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Илон Маск приступил к увольнению контрактных работников Twitter, в том числе модераторов контента. О кадровых зачистках в социальной сети, ставшей собственностью американского миллиардера, пишет Axios со ссылкой на источники.

По данным СМИ, Маск уже избавился от половины штатных сотрудников и теперь взялся за «отбраковывание» специалистов, нанятых по договорам подряда. Контрактники переживают, что не смогут получить расчеты за октябрь, так как уволены те, кто обычно принимал их работу и подписывал акты для бухгалтерии.

Источники издания сообщают, что руководство Twitter никого заблаговременно не уведомило о сокращениях.

«Люди узнали об увольнении, увидев, что их доступ к компьютерным системам Twitter был отключен. Это похоже на ситуацию, когда штатные сотрудники узнали, что они потеряли работу, не из обещанного электронного письма в пятницу, а в одночасье в четверг, когда они потеряли доступ к электронной почте и другим корпоративным сервисам», - отметили собеседники агентства.

Сокращения коснулись ряда подразделений, в том числе занимающихся модерацией контента.

«Так нельзя обращаться с людьми», - заявила Axios Мелисса Ингл, уволенный Маском подрядчик по модерации контента из Сан-Франциско.

Ранее сообщалось, что Илон Маск прибрел Twitter 44 миллиарда долларов, уволил 3,7 тысячи человек от общего числа персонала в 7,5 тысяч сотрудников и заявил о намерении сделать социальную сеть самым точным источником информации в мире.