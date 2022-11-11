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Bloomberg: Маск предупредил о возможном банкротствеTwitter

Марина Крижановская
08:55 11.11.2022
Владелец соцсети пояснил, что это станет возможным при отсутствии больших доходов.
Bloomberg: Маск предупредил о возможном банкротствеTwitter
© Фото: Muhammad Ata, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В американских СМИ появилась информация, что миллиардер и владелец социальной сети Twitter Илон Маск готовит своих сотрудников к возможному банкротству компании в том случае, если она не начнет приносить больше доходов.

Как сообщает знакомый с ситуацией Bloomberg, это последовало после бурного правления миллиардера в данной соцсети. В частности, владелец Twitter призвал сотрудников готовиться к 80-часовой рабочей неделе, к отсутствию бесплатной еды на работе. Также он запретил удаленную работу из дома. Всех несогласных с новыми правилами Маск призвал уходить.

«Если вы не хотите приходить, отставка принимается», - приводит издание слова знакомого с данным вопросом очевидцем.

Илон Маск посоветовал всем «быть более хардкорными». Он пояснил, что «компании необходимо действовать в срочном порядке, чтобы сделать свой подписной продукт за восемь долларов - Twitter Blue - чем-то, за что пользователи захотят платить».

Напомним, накануне Маск объявил о переходе всех сотрудников компании на 40-часовую рабочую неделю в офисе. Он отменил удаленный вид работы. Исключения из этого правила Маск будет рассматривать лично.

Американский президент Джо Байден раскритиковал приобретение предпринимателем платформы микроблогов Twitter. По его словам, социальная сеть «распространяет ложь по всему миру».

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