Маск отменил удаленку в Twitter и постановил работать по 40 часов

Бизнесмен готовится к трудному пути во имя успеха и хочет, чтобы подписки составляли половину дохода Twitter.

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Предприниматель из США и миллиардер Илон Маск предписал сотрудникам Twitter работать в офисе минимум 40 часов в неделю, отменив удаленную работу.

Такое обращение он направил сотрудникам в первом своем письме после приобретения социальной сети. Отмечено, что исключения из этого правила Маск будет рассматривать лично. Соответствующее письмо попало в распоряжение издания Bloomberg News.

Владелец соцсети предупредил работников о грядущем трудном пути во имя успеха. Он также сообщил, что в приоритете работы компании «поиск и приостановка любых проверенных ботов/троллей/спама».

«Предстоящий путь труден и потребует напряженной работы, чтобы добиться успеха», - приводит его слова издание.

Сообщается, что после покупки соцсети Маск поднял цену на подписку Twitter Blue до восьми долларов, добавив к ней проверку пользователя. Он сказал работникам, что хочет, чтобы подписки составляли половину дохода Twitter.

Ранее сообщалось, что ежедневный прирост монетизируемых пользователей соцсети достиг рекордных значений. Отмечается, что он ускорился более чем на 20%, при этом в США их количество растет еще быстрее.