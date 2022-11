В стране и мире Журналиста Associated Press уволили после фейка о падении «российских» ракет в Польше Алексей Курильченко Статья журналиста нарушила одно из негласных правил издания - не ссылаться на единственный анонимный источник. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Журналиста издания Associated Press Джеймса ЛаПорта уволили после публикации фейковой статьи об инциденте с падением обломков ракет на территории Польши. Репортер в своей статье утверждал, что запуск якобы произвела Россия. Позже AP исправило статью, указав, что ракеты «российского производства, скорее всего, были запущены Украиной». «Материал был написан совместно с Джоном Лестером (все еще работает в AP). Авторы ссылаются на некий "источник из американской разведки", несмотря на то что AP обычно ищет дополнительные источники, если спикер желает остаться анонимным», - пишет издание Daily Beast. Сам ЛаПорта комментировать свое увольнение отказался. Представитель Associated Press сообщил, что издание в дальнейшем «будет внимательнее работать с анонимными источниками». Инцидент с падением обломков ракет произошел 15 ноября в районе польского села Пшеводув. Как сообщило Министерство обороны РФ, это были элементы украинской ракеты комплекса С-300. На следующий день президент Польши заявил, что, по последним оценкам, упавшая ракета принадлежала украинским средствам ПВО. В Вашингтоне выразили уверенность в том, что выводы Варшавы являются верными. Экспертное мнение и аналитика