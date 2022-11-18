Дуда назвал произошедшее с ракетами в Польше несчастным случаем

В среду, 16 ноября, президент Польши заявил, что, по последним оценкам, упавшая ракета принадлежала украинским средствам ПВО. В Вашингтоне выразили уверенность в том, что выводы Варшавы являются верными.

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Падение ракеты украинских сил противовоздушной обороны в польском селе Пшеводув является несчастным случаем. Такое заявление сделал президент страны Анджей Дуда в ходе выступления на конгрессе в Подкарпатском воеводстве.

«Скорее всего, это был несчастный случай... Ее не удалось перехватить. Такова правда. Ни одна страна в мире не обладает такой системой обороны, которая защищала бы всю территорию, в особенности на таком небольшом расстоянии от границы», - сказал польский лидер.

Во вторник, 15 ноября, польские СМИ, официальные лица, а также украинский президент Владимир Зеленский обвинили Москву в падении на территории Польши якобы российских ракет. Впоследствии в Министерстве обороны России назвали такие заявления провокацией. В МО РФ отметили, что специалисты идентифицировали обломки с фото с места происшествия как элементы ракеты комплекса украинской ПВО С-300.

В среду, 16 ноября, президент Польши заявил, что, по последним оценкам, упавшая ракета принадлежала украинским средствам ПВО. В Вашингтоне выразили уверенность в том, что выводы Варшавы являются верными.