Белый дом официально подтвердил, что в Польше упала украинская ракета

© Фото: Manfred Vollmer imageBROKER.com Globallookpress

США уверены, что упавшая в Польше ракета является украинской. Однако виновной в трагическом инциденте все равно считают Россию, так как она «запустила шквал ракет». Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Имеющаяся у нас информация подтверждает предварительную оценку президента Дуды, что это, вероятнее всего, было следствием того, что украинская ракета системы ПВО, к сожалению, упала в Польше», - передает ТАСС слова Жан-Пьер.

Ранее постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что Украина и Польша пытались спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. По его словам, Владимир Зеленский отлично знал, что в Польшу залетели украинские ракеты.

В МО РФ назвали инцидент намеренной провокацией для эскалации обстановки и подчеркнули, что ВС РФ не наносили ударов по целям вблизи украинско-польской границы. Как отметили в оборонном ведомстве, специалисты идентифицировали обломки как элементы украинской ракеты комплекса С-300.