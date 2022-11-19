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Белый дом официально подтвердил, что в Польше упала украинская ракета

Сергей Лебедев
04:42 19.11.2022
В США считают, что некорректно сработала система ПВО.
Белый дом официально подтвердил, что в Польше упала украинская ракета
© Фото: Manfred Vollmer imageBROKER.com Globallookpress
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США уверены, что упавшая в Польше ракета является украинской. Однако виновной в трагическом инциденте все равно считают Россию, так как она «запустила шквал ракет». Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Имеющаяся у нас информация подтверждает предварительную оценку президента Дуды, что это, вероятнее всего, было следствием того, что украинская ракета системы ПВО, к сожалению, упала в Польше», - передает ТАСС слова Жан-Пьер.

Ранее постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что Украина и Польша пытались спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. По его словам, Владимир Зеленский отлично знал, что в Польшу залетели украинские ракеты.

В МО РФ назвали инцидент намеренной провокацией для эскалации обстановки и подчеркнули, что ВС РФ не наносили ударов по целям вблизи украинско-польской границы. Как отметили в оборонном ведомстве, специалисты идентифицировали обломки как элементы украинской ракеты комплекса С-300.

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