В стране и мире «Украинская сторона давно воюет с РПЦ»: Песков об обысках СБУ в Киево-Печерской лавре Игнат Далакян Песков заявил, что это можно рассматривать как очередное звено в цепи военных действий против русского православия. © Фото: ServiceSsu, twitter Читайте нас на: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обыски СБУ в Киево-Печерской лавре, заявил, что украинская сторона давно воюет с РПЦ. «На самом деле украинская сторона давно воюет с Русской православной церковью, и я бы сказал, что это нужно рассматривать как очередное звено в цепи этих военных действий против русского православия», - сказал Дмитрий Песков. Ранее представитель РПЦ Владимир Легойда назвал акцией устрашения обыски в Киево-Печерской лавре. Согласно его словам, в условиях эскалации конфликта злоба выплескивается на тех, кто беззащитен и виновен тем, что поклоняется тем же святым. Экспертное мнение и аналитика