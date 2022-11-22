Легойда назвал акцией устрашения обыски в Киево-Печерской лавре

По его словам, в условиях эскалации конфликта злоба выплескивается на тех, кто беззащитен и виновен тем, что поклоняется тем же святым.

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Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал обыски в Киево-Печерской лавре, которые проводят спецслужбы Украины.

«Как и многие другие случаи преследования верующих на Украине с 2014 года, эта акция устрашения верующих практически наверняка останется без внимания тех, кто называет себя международным правозащитным сообществом», - написал в своем Telegram-канале представитель РПЦ.

По его словам, в условиях эскалации конфликта злоба выплескивается на тех, кто беззащитен и виновен уже тем, что поклоняется тем же святым, совершает богослужение на том же общем древнем языке, что и Церковь, провозглашенная «вражеской».

«Никто не вспоминает о том, что в России и на Украине Церковь остается тем единственным местом, где едиными устами возносятся искренние молитвы о мире в условиях отчуждения. Вероятно, именно это не дает покоя врагу рода человеческого, сеющему новые ростки розни», - сообщил Владимир Легойда.

Ранее появлялась информация, что сотрудники Службы безопасности Украины якобы проводят обыски на территории Киево-Печерской лавры. По неподтвержденным данным, украинские силовики якобы проводят «контрразведывательные мероприятия».