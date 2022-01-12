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Решение острых проблем: как прошло заседание Совета России-НАТО в Брюсселе

Виктория Ивашечкина
Константин Коковешников
22:02 12.01.2022
По словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, переговоры продолжались около четырех часов и были откровенными.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Алексей Витвицкий РИА Новости
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НАТО принимает принцип неделимости безопасности избирательно. В глазах альянса он существует только для его участников, интересы других стран не учитываются. Об этом на пресс-конференции по итогам сегодняшнего заседания Совета Россия-НАТО заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

Она прошла в здании посольства нашей страны в Брюсселе. По словам дипломата, переговоры, которые продолжались около четырех часов, были откровенными и вскрыли многие острые углы.

В частности, российской делегации удалось донести до собеседников мысль, что нынешний курс блока неприемлем, а попытки «построить безопасность» против России или без ее участия контрпродуктивны.

«Я напомню что в 1997 году в двери НАТО стучалась одна страна, которая имеет общую границу с Российской Федерацией - это Польша. Сегодня в состав НАТО вошли многие государства. Это серьезным образом ухудшает нашу безопасность и создает для нее неприемлемые риски, которым мы будем противостоять», - подчеркнул Грушко.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь заявил, что у России есть требования прекратить прием новых членов и вывести войска с территорий восточных стран альянса.

«Союзники же подтвердили политику открытых дверей НАТО и право каждой страны выбирать свои собственными механизмы обеспечения безопасности. Мы дали четко понять, что не откажемся от своей способности защищать и оборонять друг друга, в том числе с присутствием войск в восточной части альянса», - объяснил генсек НАТО.

Ранее Александр Грушко заявил, что прошедшее в Брюсселе заседание Совета Россия-НАТО в МИД РФ назвали разговором по душам. При этом, по словам дипломата, Россия не видит способа преодоления проблем, разделяющих Москву и альянс. 

В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что отношения России и Североатлантического альянса находятся на критически низком уровне. В ведомстве также отметили, что сторонам нужно сосредоточиться на решении следующих вопросов: нерасширении НАТО на восток за счет Украины или других стран, ограничении военной деятельности в Европе и неразмещении там новых американских ракет средней и меньшей дальности.

В Минобороны России подчеркнули, что все эти предложения были доведены до Совета Россия-НАТО и находятся на столе переговоров. Подчеркивалось, что Москва рассчитывает на конструктивное обсуждение и выход на подготовку соглашений о гарантиях безопасности в кратчайшие сроки.

Напомним, российско-американские переговоры по гарантиям безопасности прошли в Женеве 10 января. Сегодня в Брюсселе состоялся саммит Совета Россия - НАТО, далее в Вене пройдут консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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