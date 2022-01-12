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Столтенберг: после заседания Совета Россия-НАТО стороны намерены продолжить диалог

Иван Линдеманн
16:34 12.01.2022
Глава альянса подчеркнул, что союзники по НАТО заинтересованы в совершенствовании военных и гражданских каналов связи с Москвой и нацелены на достижение прогресса.
Столтенберг: после заседания Совета Россия-НАТО стороны намерены продолжить диалог
© Фото: Ministry of Foreign Affairs of Russia, Twitter, Globallookpress
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Россия и НАТО провели в Брюсселе откровенную и открытую дискуссию. Эта встреча была полезной. Такое заявление после заседания в Брюсселе Совета Россия-НАТО сделал глава североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что между сторонами существуют серьезные разногласия, поэтому было важно начать диалог.

«Противоречия нелегко будет преодолеть, однако позитивный знак, что все союзники по НАТО и Россия сели за один стол и занялись этим по существу», - отметил он.

Также он сообщил, что после переговоров с российской делегацией обе стороны выступают за продолжение диалога в рамках Совета. И Россия, и НАТО, отметил Столтенберг, готовы обсудить варианты проведения новых встреч. 

Глава альянса подчеркнул, что союзники по НАТО заинтересованы в совершенствовании военных и гражданских каналов связи с Москвой и нацелены на достижение прогресса.

Напомним, что 10 января в Женеве состоялись российско-американские переговоры по гарантиям безопасности. Позднее в Вене пройдут консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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