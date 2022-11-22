По делу о пожаре на складе в Москве задержаны арендатор и специалист по безопасности

Им предъявлено обвинение в нарушении техники пожарной безопасности, повлекшей смерть двух и более лиц.

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Сотрудники Следственного комитета России в рамках расследования уголовного дела о пожаре на складе на Комсомольской площади в Москве задержали двух человек. Это специалист по охране труда и пожарной безопасности Владимир Коновалов, а также арендующий сгоревшие складские помещения Антон Мачелюк. Им предъявлено обвинение в нарушении техники пожарной безопасности, повлекшей смерть двух и более лиц.

«Следователи совместно с криминалистами продолжают работать на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства, причины и условия произошедшего. Ход и результаты расследования поставлены Председателем СК России на контроль в центральном аппарате ведомства», - сообщается на сайте ведомства.

Напомним, что днем 20 ноября на цветочном складе в районе площади трех вокзалов в центре Москвы начался пожар. Его площадь составила 2,5 тысячи квадратных метров. В здании пострадали перекрытия между первым и вторым этажом, где произошло обрушение на площади 500 квадратных метров. Спустя девять часов пожар удалось потушить. Официально сообщается о семи погибших, однако в Сети распространилась информация, что умерло восемь человек.