В СК РФ установили причины возгорания склада на Комсомольской площади

Возбуждено уголовное дело по причине выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© Фото: Следственный комитет РФ

По факту произошедшего пожара в центре Москвы на станции Москва-Ленинградская возбуждено уголовное дело.

Следователи ЗМСУТ Следственного комитета России установили, что по причине ненадлежащего хранения товаров, а также нарушения правил пожарной безопасности и не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей оказанных услуг в воскресенье, 20 ноября, произошло возгорание двух обособленных строений, общей площадью 2500 квадратных метров.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», - сообщили в СК России.

Также сообщается, что после тушения данного пожара на месте были обнаружены тела неустановленных лиц.

«Следствием совместно с криминалистами проведён частичный осмотр, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы», - рассказали в ведомстве.

Немногим ранее приводилась информация о гибели шести погибших при пожаре на Комсомольской площади в Москве. До этого, в 23:55, пожар был полностью ликвидирован.