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В НАТО заявили о готовности обсуждать с РФ вопрос ядерной политики и взаимное ограничение на ракетные вооружения

Иван Линдеманн
17:08 12.01.2022
Йенс Столтенберг выразил уверенность, что в отношениях с Россией в будущем можно добиться снижения рисков возникновения кризисов.
В НАТО заявили о готовности обсуждать с РФ вопрос ядерной политики и взаимное ограничение на ракетные вооружения
© Фото: imago stock&people Globallookpress
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НАТО готово обсуждать с Россией взаимное ограничение в отношении ракет и вопрос ядерной политики. Об этом по итогам встречи с Брюсселе заявил глава североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы готовы назначить серию встреч по разным темам, включая ограничения на ракетные вооружения в Европе. Российская сторона дала понять, что не готова сегодня назначать встречу, но я приветствую, что есть готовность к диалогу», - сказал генсек.

Столтенберг отметил, что альянс готов обсудить с Москвой все виды контроля над вооружениями, но не пойдет на компромиссы по базовым принципам безопасности.

Также генсек НАТО подчеркнул, что союзники по альянсу заинтересованы в совершенствовании военных и гражданских каналов связи с РФ и нацелены на достижение прогресса. Кроме того, Столтенберг выразил уверенность, что в отношениях с Россией в будущем можно добиться снижения рисков возникновения кризисов, но сначала надо разрядить напряженность.

Напомним, что 10 января прошли двусторонние консультации РФ и США по гарантиям безопасности. Позднее в Вене состоятся переговоры на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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