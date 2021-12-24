«Приеду - поговорим»: что будет, если Порошенко вернется на Украину

Бывший президент Украины Петр Порошенко показался на телевидении. Неизвестно, где именно он сейчас находится, но становится ясно, что будет, если появится, - суд выдал разрешение на его задержание, об этом сообщает ряд украинских СМИ.

«Это сумасшествие. Я - пятый президент государства, и вы должны иметь перед тем, как что-то провозглашать, убедительные доказательства и для общества, и для наших международных партнеров. Я приеду - поговорим», - заявил Порошенко.

В это обещание верится с трудом. Сейчас экс-президент якобы в каком-то деловом турне за границей. А причина телеобращения проста - прокуратура Украины собралась арестовать Порошенко по делу о госизмене. Сообщается, что в случае ареста он может быть освобожден под залог в размере одного миллиарда гривен.

В начале недели Порошенко пытались вручить повестку о явке на допрос, эти кадры попали на видео. Охрана экс-президента не дала представителям власти подойти к нему, после чего дверцы машины захлопываются и автомобиль уезжает в неизвестном направлении.

Бывшего главу государства обвиняют по трем пунктам: финансирование терроризма, государственная измена и создание террористической организации. Все это связывают якобы с тайными схемами закупки в 2014 году угля не в Южной Африке, а на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Об очень непростых отношениях бывшего и нынешнего президентов Украины известно давно, но Владимир Зеленский объясняет новые обвинения Порошенко борьбой с олигархией.

«Я не думаю, что это будет влиять на ситуацию внутри нашего государства. На ситуацию внутри государства, как правило, влияют финансовые группы, и он является одной из этих финансовых групп. Мы понимаем, они свозят людей, мы это видим, из разных областей. Если эти вопросы связаны с конкретикой, с углем, с тем, что мы прочитали, - торговлей с сепаратистами, то пусть разбирается суд и правоохранительные органы», - заявил действующий украинский лидер.

По предъявленным статьям Петру Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. О ситуации высказалась и бывшая премьер Украины Юлия Тимошенко, у которой богатый личный опыт в судебной и уголовной практике.

Адвокаты Петра Порошенко опасаются, что в ближайшее время может быть наложен арест на его активы. Но его и друзей, и недругов сегодня больше всего интересует, последует ли экс-президент Украины примеру своего грузинского коллеги и вернется ли туда, где на него сразу наденут наручники.