Вирусолог предупредил о серьезном росте больных «омикроном» детей

Существенный рост заболеваемости коронавирусом штамма «омикрон» ожидается в России через две – три недели. По прогнозам доктора биологических наук, профессора, члена-корреспондента РАН, заведующего лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергея Нетесова, количество инфицированных людей будет превышать число заболевших в странах Западной Европы. Как пояснил ученый в беседе со «Звездой», причина связана с низкой долей вакцинированных жителей России и несоблюдением масочного режима.

«Заболеваемость "омикроном" может достигать 100 тысяч в день, такого еще не было с предыдущими вариантами. Связано это с тем, что у нас низкая доля вакцинированных, около 50 процентов, во-вторых, это связано с тем, что люди практически перестали носить маски», - подчеркнул профессор.

Он добавил, что «омикрон» более заразен, чем все другие «штаммы» коронавируса, что связано с быстротой размножения на начальном этапе в человеческом организме. Кроме того, мутировавший в ЮАР COVID-19 отличается коротким периодом от заражения до начала симптоматики, составляющем около трех дней против пяти - семи дней, как было с другими штаммами.

По словам Нетесова, сейчас можно говорить о том, что в среднем «омикрон» вызывает менее тяжелое течение заболевания в среднем. Однако процент тяжелых случаев возрастает в странах, где охват вакцинации ниже, чем в Европе.

«В тех странах, где охват вакцинации сравним с Россией, это Польша и некоторые другие, там процент тяжелых случаев достаточно велик. Главная опасность заключается в том, что он распространяется быстрее, эпидемия распространяется быстрее, чем с предыдущими вариантами», - уточнил ученый.

Он добавил, что «омикроном» намного чаще болеют дети, по сравнению с другими «штаммами». Раньше у детей отмечались бессимптомные случаи, а сейчас возникает симптоматика.

«Поэтому ведущие разработчики вакцины начали сейчас интенсивно испытывать вакцины, адаптированные к детям, в ряде стран их уже применяют, в Западной Европе уже вакцинируют, начиная с 12 лет», - указал специалист.

Он допустил, что из-за отсутствия массовой вакцинации детей в России число инфицированных несовершеннолетних жителей страны может быть высоким.

При этом Нетесов призвал россиян не паниковать из-за наступления «омикрона», вместо этого необходимо вакцинироваться в ближайшие сроки и неукоснительно соблюдать масочный режим. Прививка меньше защищает от инфицирования мутировавшим в ЮАР вирусом, но существенно сокращает вероятность развития тяжелого течения заболевания, резюмировал профессор.