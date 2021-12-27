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Назван заметный на коже симптом омикрон-штамма

Анна Касаткина
23:48 27.12.2021
Свойственная новому варианту COVID-19 сыпь может проявляться в разных вариантах.
Назван заметный на коже симптом омикрон-штамма
© Фото: Brilla Vida, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Новый вариант коронавируса - «омикрон» - может проявлять себя сыпью на коже. Такой вывод следует из данных приложения ZOE COVID Study, которые проанализировало британское издание Daily Express.

Приложение ZOE COVID Study используется для анализа симптомов заболевания. Люди, получившие положительный результат теста на омикрон-штамм коронавируса, могут отметить в нем свои симптомы. В дальнейшем эта информация исследуется врачами и учеными.

Как выяснилось, один из самых распространенных признаков «омикрона» - кожная сыпь, которая может проявляться по-разному. Чаще всего это так называемые «ковидные пальцы» - на пальцах руки и ног появляются покраснения и отеки, похожие на обморожение, иногда болезненные. Как правило, они не вызывают зуда и чаще встречаются у молодых людей.

Второй тип сыпи - небольшие зудящие выпуклости на коже, которые появляются внезапно и довольно быстро исчезают. Часто перед появлением сыпи начинаются сильно чесаться ладони и стопы. В третьем случае сыпь может проявиться на любом участке тела, но наиболее часто она бывает на локтях, коленях, тыльной стороне рук и ног. Она может сохраняться в течение нескольких дней и даже недель.

По данным приложения, часто сыпь является единственными симптомом омикрон-штамма. В 21% случаев пользователи не замечали никаких других признаков заболевания, кроме нее. Для еще 17% кожная сыпь стала первым симптомом и позволила рано обнаружить инфекцию.

Отмечается, что ученые уже окрестили сыпь «четвертым ключевым признаком» «омикрона». Остальными тремя являются заложенность носа, сухой кашель, болезненные ощущения в пояснице. Кроме того, заражение новым штаммом часто проявляется першением в горле, насморком, чиханием, слабыми болями в мышцах, повышенной утомляемостью и ночной потливостью, уточняет издание.

Ранее британский врач-эпедимиолог назвал два нетипичных для коронавирусной инфекции в целом симптома омикрон-штамма, наблюдающихся у вакцинированных пациентов.

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