Роспотребнадзор сообщил, что большинство заразившихся омикрон-штаммом имели иммунитет

В большинстве случаев заболевшие штаммом COVID-19 «омикрон» в России вакцинированы или ранее переболели коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Большая часть из них имеют иммунитет. Это люди, в основном вернувшиеся из-за границы. Последовательная передача есть только в тесных очагах среди контактных. В основном это люди или привитые, или перенесшие заболевание в предыдущий период», - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко назвал основные симптомы омикрон-штамма. По его словам, это першение в горле, суфибрильная лихорадка, миалгия, общие симптомы интоксикации, подчас очень сходные с течением ОРВИ.

Напомним, представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович не исключает, что «омикрон» может стать «живой вакциной» и помочь справиться с пандемией COVID-19.