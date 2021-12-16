Названы наиболее распространенные симптомы омикрон-штамма

Инфицированные штаммом коронавируса «омикрон» наиболее часто жалуются на першение в горле и болезненные ощущения в нижней части спины, передает британская газета The Sun, ссылаясь на данные медиков из Южно-Африканской Республики.

Эксперты из ЮАР, которые ознакомились с порядка 78 тыс. случаями заражения новым вариантом коронавируса, обратили внимание на то, что наиболее частым признаком заболевания является першение в горле, на которое не жаловались пациенты с другими штаммами этой опасной инфекции. Кроме того, добавили эксперты, боль в нижней части спины характерна для заболевших омикрон-штаммом.

В конце ноября Россия приостановила авиасообщение с Южно-Африканской Республики, где впервые был зарегистрирован случай заражения новым штаммом коронавируса. ВОЗ обозначила данную мутацию греческой буквой «омикрон». Медики из ЮАР, которым пришлось первыми столкнуться с омикрон-штаммом, отмечали, что одним из главных признаков заражения данной мутацией COVID-19 является сильное чувство усталости.

Впоследствии заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Петр Чумаков заявил, что омикрон-штамм коронавируса могли создать искусственно для прекращения пандемии коронавируса.

По мнению ученого, в новом варианте штамма собрали все мутации предыдущих вариантов SARS-CoV-2 и добавили «вставочку из трех аминокислот», которые не могли появиться естественным путем. В результате этого, считает Чумаков, удалось получить сильно ослабленный штамм, который не вызывает серьезных последствий.