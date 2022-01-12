Посол Казахстана рассказал, где находится Назарбаев

Посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов раскрыл местонахождение первого президента республики Нурсултана Назарбаева. По его словам, политик находится в столице страны – Нур-Султане.

«Он провел несколько телефонных разговоров с руководителями дружественных стран и находится в постоянном контакте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым», - приводят слова дипломата РИА Новости.

Также Абдыкаримов отметил, что Назарбаев постоянно следит за ситуацией в Казахстане.

В понедельник, 10 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о том, контактировал ли Владимир Путин с Назарбаевым в дни обострения конфликта в Казахстане. По словам представителя Кремля, ему ничего неизвестно о планах провести такой разговор в дальнейшем.

Сегодня действующий президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что пребывание миротворцев ОДКБ в стране позволило стабилизировать обстановку. Также он выразил благодарность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней.

Накануне Токаев утвердил новый состав правительства республики. Свои посты сохранили министр иностранных дел Тлеуберди Мухтар, министр обороны Бектанов Мурат и министр внутренних дел Тургумбаев Ерлан. Новым министром энергетики стал Болат Акчулаков.