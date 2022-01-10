Песков ответил на вопрос о возможных контактах Путина с Назарбаевым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о том, контактировал ли российский глава Владимир Путин с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в дни обострения конфликта в стране. По словам представителя Кремля, ему ничего неизвестно о планах провести такой разговор в дальнейшем.

«Не могу вам сказать, не обладаю такой информацией», - отметил Песков.

Песков, говоря о местонахождении Назарбаева, заявил, что это относится к сфере внутренних дел Казахстана.

При этом пресс-секретарь Путина уточнил, что российский лидер был на постоянной связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. По словам представителя Кремля, политик полностью взял на себя ответственность за происходящее, взял на себя руководство, общую координацию.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что беспорядки в Казахстане, которые длятся уже несколько дней, не являются стихийной акцией из-за роста цен на топливо.

По мнению Путина, в Казахстане имеет место агрессия международного терроризма, боевики проходили обучение и горячие точки.