Токаев подписал указ о назначении нового правительства Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства республики. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В документе сказано, что свои посты сохранили министр иностранных дел Тлеуберди Мухтар, министр обороны Бектанов Мурат и министр внутренних дел Тургумбаев Ерлан.

На должности вице-премьеров в Казахстане назначены Ералы Тугжанов, Мухтар Тлеуберди и Бахыт Султанов. В указе говорится, что новым министром энергетики стал Болат Акчулаков. На этом посту он сменил Магзума Мирзагалиева.

Ранее Токаев назначил бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова на должность премьер-министра страны. Первым заместителем главы кабмина стал Роман Скляр. Полный список министров опубликован на сайте президента Казахстана.

Сегодня президент республики объявил, что в Казахстане установят пятилетний мораторий на увеличение зарплат членов правительства, депутатов и акимов регионов. Выступая перед парламентом, Токаев отметил, что считает заработные платы этих категорий государственных служащих вполне достаточными.