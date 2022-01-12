Токаев назвал очень успешной миссию ОДКБ в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что пребывание миротворцев ОДКБ в стране и, в том числе в Алма-Ате, позволило стабилизировать обстановку.

«Безусловно, это имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. Миссия оценивается как очень успешная», - объяснил политик на заседании оперативного штаба, передает РИА Новости.

Токаев также выразил благодарность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней.

Ранее командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков в ходе брифинга заявил, что командование ОДКБ вместе с минобороны Казахстана разрабатывает план передачи охраняемых миротворцами объектов правоохранителям.

По его словам, выполнения задач ОДКБ во взаимодействии с казахстанской стороной организуют возвращение подразделений миротворцев с техникой в пункты постоянной дислокации самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ.