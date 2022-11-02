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Суд заочно арестовал обвиняемую в убийстве Дугиной украинку Вовк

Анна Касаткина
12:35 02.11.2022
Судебное заседание об избрании меры пресечения состоялось 2 ноября.
Суд заочно арестовал обвиняемую в убийстве Дугиной украинку Вовк
© Фото: ФСБ РФ, РИА Новости
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Басманный суд Москвы заочно арестовал обвиняемую в убийстве журналистки Дари Дугиной гражданку Украины Наталью Вовк. Информация об этом опубликована в картотеке суда.

Согласно материалам дела, судебное заседание состоялось 2 ноября. Судья удовлетворила ходатайство Следственного комитета России о заключении Вовк под стражу.  

Вовк предъявлено обвинение по статье 105 часть 2 пункты «е», «ж», «л» (убийство, совершенное общеопасным способом, по предварительному сговору или группой лиц, по мотивам ненависти или вражды).

Дугина погибла 20 августа, когда возвращалась с фестиваля «Традиция» в Одинцовском районе Подмосковья. Автомобиль журналистки был подорван. Исполнителем преступления ФСБ назвала гражданку Украины Наталью Вовк. По версии следствия, за убийством стоят украинские спецслужбы.

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