ФСБ опубликовала кадры слежки Вовк за Дугиной на парковке фестиваля «Традиция»
ФСБ РФ опубликовала кадры подготовки убийства журналистки Дарьи Дугиной с камер наблюдения парковки усадьбы Захарово, где проходил фестиваль «Традиция». В ролике запечатлена исполнительница убийства Наталья Вовк.
На кадрах видеозаписи женщина следит за передвижениями Дугиной. Вовк проходит вдоль рядов припаркованных автомобилей, постоянно посматривая в сторону. В ролике видно и авто самой Вовк, фигурирующее в материалах дела, - Mini Cooper.
По информации ФСБ, женщина наблюдала за передвижениями журналистки и проследовала за ней, чтобы привести в действие самодельное взрывное устройство, собранное при помощи соучастника, гражданина Украины Богдана Цыганенко.
Для этого он прибыл в Москву через Эстонию и покинул Россию за день до непосредственного убийства. Мужчина обеспечил Вовк поддельными автономерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана.