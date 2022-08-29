ФСБ опубликовала кадры слежки Вовк за Дугиной на парковке фестиваля «Традиция»

На видеозаписи женщина проходит вдоль рядов припаркованных автомобилей, постоянно посматривая в сторону, видно и авто самой Вовк, фигурирующее в деле, - Mini Cooper.

© Видео: ЦОС ФСБ РФ © Фото: ЦОС ФСБ РФ

ФСБ РФ опубликовала кадры подготовки убийства журналистки Дарьи Дугиной с камер наблюдения парковки усадьбы Захарово, где проходил фестиваль «Традиция». В ролике запечатлена исполнительница убийства Наталья Вовк.

На кадрах видеозаписи женщина следит за передвижениями Дугиной. Вовк проходит вдоль рядов припаркованных автомобилей, постоянно посматривая в сторону. В ролике видно и авто самой Вовк, фигурирующее в материалах дела, - Mini Cooper.

По информации ФСБ, женщина наблюдала за передвижениями журналистки и проследовала за ней, чтобы привести в действие самодельное взрывное устройство, собранное при помощи соучастника, гражданина Украины Богдана Цыганенко.

Для этого он прибыл в Москву через Эстонию и покинул Россию за день до непосредственного убийства. Мужчина обеспечил Вовк поддельными автономерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана.