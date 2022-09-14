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Генсек ООН осудил убийство Дарьи Дугиной

20:09 14.09.2022
Владимир Путин в беседе с генсеком ООН напомнил об убийстве Дарьи Дугиной, Антониу Гутерриш осудил это преступление.
Генсек ООН осудил убийство Дарьи Дугиной
© Фото: ТРК "Звезда"
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Владимир Путин в беседе с генсеком ООН напомнил об убийстве Дарьи Дугиной, Антониу Гутерриш осудил это преступление.

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