Обгорелые цистерны: кадры последствий обстрела Макеевки украинскими боевиками

Как заявили в НМ ДНР, обстрел был проведен врагом ранним утром 21 ноября. Огонь был открыт из РСЗО HIMARS производства США. Целью стало железнодорожное полотно в Червоногвардейском районе Макеевки.

© Видео: НМ ДНР © Фото: НМ ДНР

Народная милиция ДНР публикует кадры обстрела Червоногвардейского района Макеевки украинскими боевиками.

Как заявили в НМ ДНР, обстрел был проведен врагом ранним утром 21 ноября. Огонь был открыт из РСЗО HIMARS производства США. Целью стало железнодорожное полотно в Червоногвардейском районе Макеевки.

Ранее «Звезда» показала, как наши реактивные системы залпового огня «Торнадо» поражают вражеские объекты в глубоком тылу.

Также публиковались кадры работы РСЗО «Смерч» в зоне спецоперации.