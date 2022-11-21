Обгорелые цистерны: кадры последствий обстрела Макеевки украинскими боевиками
Как заявили в НМ ДНР, обстрел был проведен врагом ранним утром 21 ноября. Огонь был открыт из РСЗО HIMARS производства США. Целью стало железнодорожное полотно в Червоногвардейском районе Макеевки.
© Видео: НМ ДНР © Фото: НМ ДНР
Народная милиция ДНР публикует кадры обстрела Червоногвардейского района Макеевки украинскими боевиками.
Как заявили в НМ ДНР, обстрел был проведен врагом ранним утром 21 ноября. Огонь был открыт из РСЗО HIMARS производства США. Целью стало железнодорожное полотно в Червоногвардейском районе Макеевки.
Ранее «Звезда» показала, как наши реактивные системы залпового огня «Торнадо» поражают вражеские объекты в глубоком тылу.
Также публиковались кадры работы РСЗО «Смерч» в зоне спецоперации.