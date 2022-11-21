Восемьсот килограммов возмездия: кадры работы РСЗО «Смерч» в зоне спецоперации

Снаряды реактивной системы залпового огня «Смерч» весят более восьмисот килограммов каждый. При этом масса головной части составляет около 250 килограммов в зависимости от модификации.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Смерч» Центрального военного округа в зоне спецоперации.

«Расчеты "Смерчей" поражают объекты военной инфраструктуры и логистические узлы ВСУ, находящиеся в тылу оборонительных порядков противника. Боевая работа РСЗО занимает несколько минут: получение координат, занятие огневой позиции, наведение, залп и смена позиции», - говорится в сообщении от российского оборонного ведомства.

В МО РФ заявили, что дальность полета и малый коэффициент отклонения 300-мм реактивных снарядов «Смерча» позволяют эффективно работать по вражеским базам хранения боеприпасов, местам сосредоточения техники, а также отрезать резервные подразделения противника от основных сил.

Кроме этого, «Смерчи» могут подавлять работу органов управления и обеспечения неприятеля, они истощают ресурсный потенциал украинских боевиков.

Ранее «Звезда» показала, как работает РСЗО «Торнадо-С».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов