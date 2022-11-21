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Расстояние не спасет: как РСЗО «Торнадо» поражают вражеские объекты в глубоком тылу

Анатолий Бородкин
11:30 21.11.2022
В отличие от своего «старшего брата» - РСЗО «Смерч» - «Торнадо» обладает рядом улучшений, которые существенно увеличили его боевую эффективность.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Цель за 105 километров от огневой позиции - и это не предел дальности для «Торнадо». И это никак не влияет на точность попадания. Реактивный снаряд, или, если использовать терминологию артиллеристов, «карандаш», выпущенный из «пенала», управляемый, наведение ведется через спутниковые системы.

После пусков установки сворачиваются в походное положение меньше минуты и на максимальной скорости покидают опасный район. Расчеты никогда не работают на одной позиции дважды, никогда не уводят машины в одно и то же укрытие.

Артиллеристы - специалисты с многолетним опытом - говорят, что отличить его от «Смерча», предыдущей модификации РСЗО, могут только специалисты по определенным нюансам. Здесь почти все секретное. Прежде всего - дополнительная кабина. Там «мозги» «Торнадо».

Начальник расчета Иван - молодой офицер, но с начала спецоперации, работая на «старшем брате» «Торнадо» установке «Смерч», успел выпустить по позициям украинских националистов больше 300 «карандашей». Награжден медалью Суворова. Рассказывает, для чего предназначена дополнительная кабина.

«Это рабочее место начальника расчета. С него он производит наведение, связь, управление данной машиной», - рассказал Иван.

Если «Смерч» может полным пакетом поразить район площадью в девять футбольных полей, то «Торнадо» увеличивает это число до 12.

«Точность увеличилась в разы, потому что появилась возможность направить каждый снаряд в конкретную точку», - рассказал Иван.

Каждый снаряд может быть выпущен на разное расстояние, в разных направлениях.

Сектор обстрела - почти 90 градусов. А это значит, что одна установка «Торнадо» может уничтожить несколько украинских «опорников» на переднем крае, транспортную развязку на линии обороны противника и склад боеприпасов в его глубоком тылу.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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