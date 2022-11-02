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От «Искандера» до самоходной артиллерии: как ВС РФ громят врага в зоне спецоперации

Мария Герман
11:02 02.11.2022
ВС РФ ведут огонь из всех орудий. Задействованы артиллерия, тактические ракетные комплексы, а также армейская и фронтовая авиация.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Крылатая ракета «Искандера» уничтожила один из объектов военной инфраструктуры ВСУ. Сразу после удара расчеты покинули позицию пуска. Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» переводится в походное и боевое положение быстро.

Полет уникальной ракеты проходит по абсолютно непредсказуемой траектории, именно поэтому современными средствами обороны любой страны перехватить ее невозможно. В основном удары наносят по командным пунктам, аэродромам и складам с боеприпасами.

В постоянном движении находятся и артиллеристы. За день они могут сменить больше десятка позиций. Удары наносятся практически с ходу. Крупнокалиберные артиллерийские самоходки «Мста-С» действуют на переднем крае и уничтожают ключевые узлы укрепрайонов ВСУ. Стрельба ведется осколочно-фугасными боеприпасами на расстоянии более 20 километров.

Тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует противника, заставляет его впустую расходовать боезапас и рассекречивать позиции своих замаскированных огневых точек.

На кадрах колонна техники - вероятно, мобильная группа украинских диверсантов - пыталась подобраться к позициям ВДВ, но была обнаружена разведчиками с помощью беспилотников.

С воздуха работу сухопутных сил прикрывает авиация. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство в воздухе на всей линии боевого соприкосновения. Вылеты проходят в любую погоду и время суток. На узлах подвески Су-34 как фугасные бомбы, так и противорадиолокационные ракеты.

Боевые Ка-52 наносят удар неуправляемыми авиационными ракетами. Вертолет идет на предельно малой высоте, чтобы не попасть в зону действия ПВО противника. Сразу после пусков экипажи отстреливают тепловые ловушки и возвращаются на аэродром.

Помимо боевых вылетов, армейская авиация сопровождает гуманитарные колонны, доставляет десант и военные грузы.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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